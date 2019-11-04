وفاة طفلة وإصابة والدتها إثر حادث دهس في جبل علي‬

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفيت طفلة في عامها الرابع وإصابة والدتها بإصابات بليغة إثر حادث دهس في المواقف الخارجية لإحدى المدارس في منطقة اختصاص جبل علي.‬

‫وأوضح مدير مركز شرطة جبل علي العميد الدكتور عادل السويدي أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات في الساعة 3:40 من مساء اليوم الإثنين، يفيد بوقوع حادث دهس في المواقف الخارجية لإحدى المدارس في منطقة الاختصاص في جبل علي، وبانتقال دوريات الشرطة إلى المكان، تبيّن بأن الحادث وقع نتيجة ضغط سائقة المركبة المتسببة بالحادث - من الجنسية الأفريقية- على دواسة الوقود عن طريق الخطأ بدلا من الضغط على دواسة المكابح، الأمر الذي أدى إلى عودتها بسرعة كبيرة إلى الخلف، والتسبب بدهس الأم وطفلتها وانحشارهما بين السيارة المتسببة وسيارة أخرى كانت تقف بشكل قانوني في المواقف، ما أدى إلى وفاة الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات وهي طالبة في المدرسة التي وقع الحادث في مواقفها، إلى جانب إصابة الأم بإصابات بليغة ونقلها إلى مستشفى إن إم سي بدبي.‬

‫وقال العميد السويدي إن عودة السائقة إلى الخلف تزامن مع مرور الأم وطفلتها في ذات اللحظة، وإن اندفاع السائقة عن طريق الخطأ كان كبيرا إلى درجة تسببها بضرر لثلاثة سيارات أخرى كانت متوقفة في المكان.‬

وناشد العميد السويدي السائقين بالحذر والتركيز أثناء القيادة لاسيما في مناطق المدارس، نظرا لما تشهده من ازدحام في الحركة سواء من حيث دخول الطلبة إلى المدارس وخروجهم منها برفقة أولياء الأمور، أو من حيث كثافة الحركة المرورية، داعيا إلى اتباع إجراءات السلامة والحذر في القيادة وأثناء عبور الطريق.‬