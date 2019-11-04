يسدد 36 طعنة لطليقته وشقيقها حتى الموت في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سدد مصري 36 طعنة الى جسدي طليقته وشقيقها حتى الموت في شرق القاهرة، بعد أن بلغه أنها تزوجت من شخص آخر.

وقالت مديرية أمن القاهرة إنها تلقت إشارة من مستشفى السلام، باستقبال سيدة تدعى سحر متوفية إثر إصابتها بـ 11 طعنة متفرقة بالجسم، وشقيقها الذي تعرّض لـ25 طعنة متفرقة في الجسم والذي لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أنه خلال زيارة المجني عليهما لنجل الضحية الأولى المقيم مع والده، طليق المجني عليها، حدثت مشادة كلامية بسبب علم الأخير بزواج طليقته من شخص آخر.

ولفتت المعلومات الى أن المشادة تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها المتهم على طعن الضحيتين بواسطة سكين، ثم لاذ بالفرار، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من ضبط المتهم الذي اعترف بجريمته.