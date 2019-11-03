فيديو لفتاة تقود طائرة يفتح تحقيقاً مع شركة الطيران

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فتحت السلطات الروسية تحقيقا على خلفية انتشار مقطع فيديو لفتاة في قمرة القيادة لطائرة، يظهر الفتاة وهي تقود طائرة تابعة لشرطة تجارية.

ويظهر الفيديو الذي نشرته على انستغرام، فتاة في العشرينات، وهي تسير الطارئرة التابعة لشركة "إيرورو"،بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وتابعت الفتاة فقط تعليمات الطيار: "إلى الخلف، إلى اليمين. والآن إلى اليسار"، فيما كانت تستفسر أيضا عن أمور خاصة بالملاحة الجوية.

واختفى الفيديو الذي لا يوضح ما ما إذا كان هناك ركاب على متن الطائرة بعد نشره.

وقالت شركة الطيران المسؤولة عن الطائرة إنها فتحت أيضا تحقيقا من أجل التحقق من صدقية المواد الإعلامية المنشورة في شبكات التواصل.

وأوضحت: "هناك شكوك في أن هذه المواد لها أي علاقة بأنشطة الطيران لدينا في خدمات نقل الركاب".