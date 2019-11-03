"اسامة بن لادن" يقتل 5 أشخاص بالهند

قتل 5 أشخاص في قرية بولاية آسام الهندية جراء هجوم فيل هائج أطلق عليه الأهالي اسم «أسامة بن لادن»، بعد أن تسبب في إتلاف حقول الأرز التي يملكونها.

وفارق الضحايا الحياة بعد معاناتهم من إصابات بليغة تسبب فيها دهس الفيل لهم، ما دفع بالسلطات المحلية لإطلاق وحداتها للسيطرة على الفيل الموجود في غابة «رونجولي».

وقال أحد القرويين إن «بن لادن» هاجم سكان القرية في السابق وتسبب في مقتل أشخاص وتدمير محاصيلهم. وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال مسئول: «لم نتخذ بعد قراراً حول كيفية التعامل مع الحيوان، هنالك بعض الاقتراحات بضرورة تخديره وأخذه إلى غابة لا توجد بجانبها مساكن للبشر».

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