الأمم المتحدة: 42 قتيلاً في احتجاجات بـ "هايتي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن 42 شخصاً على الأقل قتلوا وجرح العشرات في الاحتجاجات المنددة بالحكومة في هايتي منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وأعربت المفوضية، في بيان، عن قلقها العميق إزاء الأزمة المستمرة منذ شهرين في هايتي.

وتشهد هايتي، الأكثر فقراً في الأميركتين، احتجاجات مستمرة، انطلقت بسبب نقص الوقود، لكنها شهدت أعمال عنف وتوسّعت لتصبح حملة تطالب باستقالة الرئيس جوفينيل مويز.

وقالت المفوضية: "نشعر بقلق عميق إزاء الأزمة المستفحلة في هايتي، وتأثيرها على قدرة الهايتيين على الوصول إلى حقوقهم الأساسية من الرعاية الصحية والغذاء والتعليم واحتياجات أخرى".