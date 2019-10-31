صحيفة لبنانية تغيّر اسمها وتعدّل النشيد الوطني تكريماً للثائرات اللبنانيات

المصدر: ديما منصور - دبي

في لفتة غير مسبوقة منذ بدء التظاهرات في لبنان، قامت صحيفة "النهار" اللبنانية بتوجيه تحية منها إلى النساء الثائرات في لبنان واللواتي تشاركن في التظاهرات منذ يومها الأول.

ونشرت الصحيفة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صفحتها الأولى من عددها الصادر اليوم، وهو إصدار خاص استبدلت به اسمها بـ "نهاركِ" بدلا من "النهار"، ونشرت النشيد الوطني اللبناني مع تعديل في كلماته.

وأضافت الصحيفة على النشيد الوطني كلمة "للنساء" على جملة "منبت للرجال". ليصح النشيد على الشكل التالي:

"كلنا للوطن للعلى للعلم

ملء عين الزمن سيفنا والقلم

سهلنا والجبل

منبت للنساء والرجال

قولنا.والعمل في سبيل الكمال

كلنا للوطن للعلى للعلم

كلنا للوطن

وأطلقت الصحيفة مع النشيد وسم #نهاركِ، دعما لهذه المبادرة.

ولاقت مبادرة الصحيفة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل اللبنانيين، ومن بينهم الفنانين والمشاهير، وغيرهم من العرب الذين وجدوا بالفكرة بادرة جميلة بحق النساء في لبنان.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين الوسم في حساباتهم، مشيرين إلى أن الثورة أنثى.

ومن جانبها عبرت الفنانة نادين نجيم عن إعجابها بالفكرة، وقالت في حسابها على "أنستغرام": "كتير حلوة الله يحمي الوطن وشعبه".

كتير حلوة الله يحمي الوطن ❤️🙏🏻 وشعبه pic.twitter.com/2Dr7mGMjOX — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 31, 2019

وعلقت الفنانة سيرين عبد النور قائلة: "من وحي #لبنان_ينتفض... ليس رجلاً من تُهان أمامه امرأة ولا يشعر بالاهانة. الثورة أيضاً أنثى وتحية للمرأة في ساحات الوطن".

من وحي #لبنان_ينتفض... ليس رجلاً من تُهان أمامه امرأة ولا يشعر بالاهانة. الثورة أيضاً أنثى وتحية للمرأة في ساحات الوطن #naharouki pic.twitter.com/MpAoEDQa5w — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 31, 2019

كما نشر الاستاذ علي جابر الصفحة الأولى من الصحيفة في حسابه على "تويتر" معلقا عليها: "لبنان ينتفض".