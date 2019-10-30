لماذا يتسبب الجوع الشديد أحيانا بالغثيان؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت دراسة جديدة قامت بها أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مؤسسة كليفلاند كلينك بأوهايو أن أحد أهم الأسباب والأكثر شيوعاً للشعور بالغثيان بعد فترة طويلة من آخر وجبة، أن المعدة تنتج حمض الهيدروكلوريك كجزء من العملية الطويلة لتحطيم الطعام، وتستخدم ما في وسعها للحصول على الطاقة والمواد، والتخلص من الباقي، وبالتالي يتعرض الشخص الذي لا يأكل لفترة طويلة لتراكم هذا الحمض في معدته، ما يسبب الشعور بالغثيان بدلاً من الشعور بالجوع.

وأفادت الدراسة أن ظاهرة الامتناع عن الطعام لفترة طويلة تجعل الطعام أقل جاذبية حتى لو كان الشخص بحاجة له، فعند انتشار الحمض في المريء، يمكن أن يسبب الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة والغثيان.

وهناك مجموعة أخرى محتملة للشعور بالغثيان، عندما يتعلق الأمر بالجوع بشبكة إشارات الجسم، لمعرفة وقت تناول الطعام.

ويتم تنظيم هذه الإشارات عن طريق جهاز الغدد الصماء، ونظام الغدد (بما في ذلك الغدة النخامية والغدة الدرقية والبنكرياس)، الذي يستخدم مجرى الدم للتواصل الكيميائي.

وتعطي الهرمونات الناتجة عن نظام الغدد الصماء للجسم المعلومات التي يحتاجها للحفاظ على مستوياته الكيميائية متوازنة. لكن هذا التوازن يمكن أن يشهد اضطرابات إذا تجاهل الشخص إشارات الجوع أو عدم تناول الطعام بانتظام.

وقالت الدراسة إن عاملين أساسيين هما الغريلين واللبتين، يلعبان دورا رئيسيا في هذه الاضطرابات، إذ يفترض أن يسبب الغريلين الجوع (وهو ببتيد مهم للعديد من العمليات الرئيسية في الجسم، بما في ذلك حركية الأمعاء وإفراز حمض المعدة والذوق واستقلاب الجلوكوز). أما اللبتين فلديه تأثير معاكس، حيث يعمل على ضبط الغريلين من خلال خفض الشهية.

فعندما يكون الجسم في حالة طبيعية، فإن هذه الهرمونات تنظم تلقائيا"، حيث أنه أثناء تناول الطعام يطلق الجسم هرمون الليبتين، ما يشير إلى أن الشخص راض ولا يحتاج إلى الجوع لفترة من الوقت، وعندما يحتاج الجسم إلى طعام، ينتج الغريلين ما يجعل الشخص جائعا. ولكن، عند تجاهل إشارات الجوع ولا يتم تناول الطعام بانتظام، يختل التوازن الكيميائي بين الغريلين واللبتين، وبالتالي فإن الجسم سينتج المزيد من الغريلين لاقناع الشخص بضرورة تناول الطعام، وعند ارتفاع مستوى هذا الهرمون، يفترض أن تزيد الشهية، لدى معظم الناس، ولكن بعض الذين لديهم حساسية أعلى للمستويات الهرمونية، فإن التباين في الهرمون والعوامل الأخرى تؤدي إلى إصابة البعض بالغثيان الخفيف عندما يكونون جائعين للغاية.