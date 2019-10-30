قريباً.. الكشف عن مرض انفصام الشخصية من شعر الإنسان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال باحثون يابانيون في مركز RIKEN لعلوم الدماغ في طوكيو، إنه سيكون من الممكن قريبا اكتشاف مرض انفصام الشخصية عن طريق اختبار شعر الإنسان لمعرفة مستويات إنزيم معين.

وتظهر الاختبارات أن المرضى الذين يعانون من اضطراب الصحة العقلية الحاد لديهم مستويات أعلى بكثير من إنزيم MPST الذي ينتج كبريتيد الهيدروجين، في أدمغتهم والموجود لدى مرضى انفصام الشخصية، مقارنة مع أولئك الذين لا يعانون من أية أمراض.

ويقول الفريق الياباني إن البحث عن مستويات الإنزيم في الشعر يمكن أن يساعد في اكتشاف الحالة قبل تطور الحالة المرضية ووصول المرضى للهلوسة.

ويقوم الباحثون حاليا باختبار ما إذا كانت الأدوية المصممة لمعالجة إنتاج الإنزيم يمكن أن تخفف الأعراض لدى الفئران.