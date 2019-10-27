تقارير أميركية ترجح مقتل "أبو بكر البغدادي" في غارة بسورية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مسؤولين أميركيين، الأحد، أن الجيش الأميركي نفذ عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، لكنهم لم يؤكدوا -حتى الآن- مقتله في العملية.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لـمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

ونقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في العاصمة الأميركية واشنطن، عن وسائل إعلام أميركية قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدق على عملية عسكرية استهدفت البغدادي، وأن هناك معلومات قوية أنه قُتل فيها.

وذكرت وكالة رويترز" للأنباء، نقلا عن مسؤول أميركي قوله، إن الولايات نفذت عملية ضد زعيم تنظيم داعش، لكن أكد أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كانت العملية قد نجحت بالفعل.

ونسبت مجلة "نيوزويك" الأميركية إلى مسؤول في الجيش الأميركي، جرى اطلاعه على نتائج العملية قوله، إن أبو بكر البغدادي قتل خلال العملية العسكرية التي استهدفته.

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة"، وان هناك تحقيقا يجري بشأن التأكد من الهدف.

وتزامنت هذه التقارير مع إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان مقتضب، أن الرئيس ترامب سيدلي بعد ظهر اليوم بتصريح "هام جدا"، مشيرا إلى أن الكلمة ستكون عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.

وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على حسابه في تويتر عبارة: "لقد حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.