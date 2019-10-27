الحليب كاد يكلفه السجن 15 عاما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دانت محكمة أميركية رجلاً بتهمة حيازة مادة الكواكايين المخدرة، وحكم عليه القاضي بالسجن لمدة 15 عاماً، قبل أن يتم سحب القضية، عندما تبين أن ما بحوزته كان حليب بودرة.



وحُكم على كودي جريج (26 عاماً) من أوكلاهوما بالسجن 15 عاماً في الأسبوع الماضي، بعد أن أقر بأنه مذنب لحيازة الكوكايين بقصد التوزيع، وفقاً لسجلات المحكمة. وكان إقراره بالذنب بعد اعتقاله في آب، واتهامه بالاتجار بالمخدرات غير المشروعة.



وبعد أن أظهر تقرير المختبر نتيجة سلبية للعقاقير الممنوعة، سحب المتهم اعترافه، ووافق قاضي مقاطعة أوكلاهوما على طلب سحب القضية، بحسب "ميركوري نيوز".



وأخبر جريج القاضي أن الحليب المجفف كان من مخزن محلي للأغذية، وقال إنه كان يركب دراجته عندما أوقفه ضابط شرطة لأنه لم يكن لديه أضواء خلفية، فما كان منها إلى أن قفز عن الدراجة وهرب، ووجد الضباط المسحوق الأبيض في حقيبة ظهره التي تركها خلفه.

وذكرت صحيفة أن القاضي أخلى سبيل جريج، بعد أن ظل محتجزاً منذ إلقاء القبض عليه في آب الماضي.