خطوة واحدة قد تقلل مخاطر سرطان الرئة.. عليك معرفتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أجرى المركز الطبي في جامعة Vanderbilt بولاية تينيسي الأميركية، دراسة على مكافحة مرض السرطان، أظهرت أن تناول كوب واحد من اللبن يومياً قد يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وحلل الباحثون، في هذه الدراسة، التي نشرت في JAMA OncologyK، نحو 10 دراسات جماعية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، شملت أكثر من 1.44 مليون شخص.

وقاموا بتحليل مقدار استهلاك المشاركين للألياف الغذائية واللبن.

واكتشف فريق البحث أن أولئك الذين يتناولون وجبة يومية من اللبن، شهدوا انخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 20%، مقارنة بغيرهم ممن لم يتناولوا اللبن.

وأظهرت الدراسات أن بعض أنواع البكتيريا الحية الموجودة في اللبن (بروبيوتيك)، لها خصائص مضادة للالتهابات ومقاومة للسرطان.

وقال فريق البحث إن النتائج تبين أنه لا ينبغي تثبيط استهلاك الألبان، ويلزم إعادة النظر في الفوائد المحتملة لمنتجات الألبان. ويعتقدون أن الفوائد تأتي من البريبايوتيك الموجود في نظام غذائي عالي الألياف، والبروبيوتيك في اللبن.

ويعزز كلٌّ من البريبايوتيك والبروبيوتيك صحة الجهاز الهضمي ونظام المناعة الصحي. وتبين أن بعض سلالات البروبيوتيك تمنع نمو سرطان الرئة، كما تحوي خصائص مضادة للورم والالتهابات.