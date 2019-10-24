لليوم الثامن على التوالي.. "كلن يعني كلن" يتصدر "تويتر"

المصدر: ديما منصور - دبي

يواصل وسم #كلن_يعني_كلن تصدره لليوم الثامن على التوالي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ بدء التظاهرات في لبنان وحتى اليوم. وهو الشعار الذي رفعه اللبنانيون الذين خرجوا إلى ساحات البلاد وقاموا بمظاهرات احتجاجية للتعبير عن غضبهم ورفضهم للضرائب الجديدة التي لوحت بها، أخيرا، الحكومة اللبنانية.

وأطلق المتظاهرون خلال احتجاجاتهم شعارات عدة منها: "لبنان ينتفض"، و"أجا الوقت نحاسب"، و"كلن يعني كلن"، و" الشعب يريد إسقاط النظام".

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم #كلن_يعني_كلن عن مطالب الشعب اللبناني من هذه الاحتجاجات، والتي تتمثل بمحاسبة جميع المسؤولين الموجودين في السلطة في لبنان، وتقديم استقالتهم.

وأشار المغردون إلى أنهم يطالبون من خلال هذا لشعار باستقالة جميع المسؤولين في الحكومة اللبنانية دون اي استثناء، فقالت إحدى المغردات: "كلنا نزلنا عالشارع تحت شعار واحد #كلن_يعني_كلن دون أي استثناءات".

وقال آخر: "كل من يريد الإنضمام للإنتفاضة الشعبية النقية بالشارع، عليه أن يقبل بشعار #كلن_يعني_كلن من دون استثناء احد. "

وأوضح المغردون أن المتظاهرين لن يعودوا إلى منازلهم وينهوا التظاهرات إلا بتحقيق مطالبهم، فقال أحد المغردين مخاطبا الحكومة اللبنانية: "اسمعوا صوت الشعب، انصتوا لمطالبه، احترموا غضبه المقدس، ولا تتجاهلوا اصل المشكلة: لا ثقة بمن في السلطة اليوم! فلترحل هذه الحكومة فوراً! محاولات الترقيع وانعاشها لن تنفع. نحتاج حكومة موثوقين اخصائيين اخلاقيين.. كلن يعني كلن".

وقالت أخرى: "سيبى لبنان ينتفض ويثور في الساحات حتى يستقيلو كلن.. #كلن_يعني_كلن بدون استثناء".

ويشهد لبنان، منذ ليل الخميس 17 أكتوبر، تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مرورا ببيروت.

ويشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي أقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري، الاثنين، لم تلق صدى لدى المتظاهرين الذين يؤكدون أنهم فقدوا "الثقة" بالطبقة السياسية التي يأخذون عليها فسادها ونهبها لمقدرات الدولة وسوء إدارتها للبلاد وأزماته الاقتصادية.