ميزة جديدة من إنستغرام لكشف الأخبار الكاذبة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تنوي شركة إنستغرام إضافة ميزة جديدة تمكن المستخدم من التحقق من محتوى المنشور والكشف ما إذا كان كاذبا أم لا، وفقا لمدققين مستقلين، وفقا لما جاء في موقع س"سكاي نيوز".

وسيتيح التطبيق الخاصية الشهر القادم، وستدرج تحت عنوان "معلومات خاطئة".

وسيتمكن المستخدم من رؤية المحتوى المنشور، بالنقر على زر "أظهر الصورة"، ولكنه سيتعرض للتحذير من إنستغرام بأن المعلومات في الصورة أو الفيديو خاطئة أو كاذبة.

وسيتمكن المستخدمون من قراءة السبب الذي دفع إنستغرام لتصنيف المعلومات كخاطئة أو كاذبة، بالنقر على زر "أعرف لماذا" الذي سيظهر فوق الصورة أو الفيديو.

وسيرسل إنستغرام تحذيرا لمن يشاركون المنشور الكاذب.