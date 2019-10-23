دلالات تجاعيد الوجه بحسب أماكنها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل خبراء في صحة البشرة إلى أن التجاعيد التي تتشكل على جانبي الوجه تنشأ بسبب النوم على ذلك الجزء من الوجه بالتحديد، ما يؤدي لضعف وصول الدم وغياب التدفق الليمفاوي.

فيما تعد الخطوط الرفيعة على جانبي الوجه مؤشرا على نقص الترطيب والجفاف، ويؤدي التدخين لظهور تجاعيد دائمة حول الفم، فيما يدل مدى عمق تغضنات الجلد المحيطة بزاوية العين على مدى التعرض لأشعة الشمس، إذ تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى ضعف خلايا الجلد وأوعية الدم ويسفر عنها ظهور تصبّغات وأوعية شعرية متقطعة.

وتنعكس الضغوطات النفسية على شكل الحاجبين، ليظهرا بصورة متغضنة مع أثلام عمودية تصل إلى الجبين، ويؤدي القلق لظهور خطوط تجاعيد أفقية عميقة على الجبين والذقن أيضاً ويتبلور أسلوب الحياة الغني بالسكر على شكل تجاعيد ودوائر سوداء محيطة بالعين.