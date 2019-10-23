تعطيل الدراسة وتأخير إقلاع طائرات في مصر بسبب الأحوال الجوية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس قرارا بتعطيل المدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى اليوم، وذلك بسبب الأحوال الجوية.

كما أعلنت شركة مصر للطيران مساء الثلاثاء تأخير مواعيد إقلاع طائراتها من مطار القاهرة بسبب أمطار شديدة أغلقت الطرق المؤدية إلى المطار وأدّت إلى تأخّر وصول الركاب.

وقالت الشركة في بيان إنّها اتّخذت هذا القرار "نظراً لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة مساء على القاهرة نتج عنها تكدّس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخّي الحذر وبطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة".

بدورها قررت شركة ميناء القاهرة الجوى غلق صالة وصول الرحلات الداخلية في المطار "بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة داخل الصالة، وانخفاض الصالة عن الأرض بعدة أمتار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

واضافت الصحيفة أنه تم "تحويل ثلاث رحلات داخلية" إلى صالة أخرى بالمطار .