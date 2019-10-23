8 شبيهات لها يؤدين الامتحانات باسمها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طردت نائبة بنغلادشية من الجامعة إثر الاشتباه في أنها استعانت بثماني شبيهات بها ليتقدمن إلى الامتحانات مكانها، وفق ما أفاد مسؤولون الاثنين.

وتتهم تمني نصرت من حزب رابطة عوامي بدفع مبالغ مالية لنساء يشبهنها ليتقدمن محلها في 13 امتحانا على الأقل.

وتكشفت الفضيحة بعدما دخلت محطة "ناغوريك تي في" الخاصة قاعة امتحان وتحدثت مع المرأة التي تنتحل هوية نصرت في تسجيل لقي انتشارا واسعا. 9وكانت نصرت التي انتخبت عضوا في البرلمان العام الماضي مسجلة في جامعة بنغلادش المفتوحة.

وقال رئيس الجامعة م.ا. مانان "طردت لأنها ارتكبت جنحة وألغينا تسجيلها وهي لن تتمكن يوما من الالتحاق مجددا بجامعتنا".

والغش في الامتحانات وتسريب الأسئلة أمر منتشر في بنغلادش ما يدفع السلطات إلى إلغاء النتائج بانتظام.