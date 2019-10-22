جاكي شان: السعودية تضم أماكن جيدة لإنتاج لأفلام الأكشن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خلال تسلمه جائزة تكريمه في إطار فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19، في الرياض، تحدّث الفنان الصيني جاكي شان إلى الحضور (الذي ضم كبار نجوم السينما العالمية)، وقال إن زيارته إلى السعودية هي الأولى له، مؤكداً أنه يعلم أن المملكة دولة كبيرة.

وأعرب شان خلال الحفل، عن تطلعه لإنتاج فيلم في السعودية في المستقبل، وذلك أنه بعد ساعات فقط من وصوله، وبعد أن أخذ جولة في مواقع عدّة، تبيَّن له أن هناك مواقع جيدة لتصوير مشاهد مميزة لمطاردات السيارات، والانفجارات والحركة. لذلك تمنى شان أن يعود مع طاقمه للتخطيط لإنتاج أفلام في المملكة.

وفي نهاية حديثه، عبّر أسطورة أفلام الحركة عن امتنانه بدعوته إلى زيارة السعودية، وأعرب عن أمله في أن تصبح المملكة مركزاً رائداً للسينما والتلفزيون.