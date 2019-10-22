تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% في الشارقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، عن استجابة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة للمقترحات التي رفعت إليه من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة، بإصدار قرار بتخفيض المخالفات المرورية في إمارة الشارقة بنسبة 50%، مع إلغاء كل النقاط المرورية المصاحبة لتلك المخالفات، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، الموافق 22 أكتوبر 2019، وحتى 31 يناير 2020.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، عن بالغ تقديره للدعم الذي تجده القيادة العامة لشرطة الشارقة من القيادة الرشيدة، واستجابتها لكل المقترحات التي تسهم في دعم جهودها الرامية لتعزيز الأمن والأمان، وتحفير أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين من خلال تخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

وأهاب اللواء الشامسي بكل أفراد المجتمع وأصحاب المركبات الاستفادة من هذا القرار ، والإسراع بتسديد مخالفاتهم خلال الفترة المحددة بموجبه، وتسوية أوضاعهم القانونية، معرباً عن تطلعاته أن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.