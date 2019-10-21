"الجوكر" الكويتي في قبضة الأمن

اثار شاب كويتي القلق في شوارع الكويت بعدما ظهر وهو يتجول بين السيارات متنكرا بشخصية "الجوكر".

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا للشاب وهو يستعرض بين السيارات في الشارع، حيث ظهر بهيئة "الجوكر"، تماما بنفس ماكياج وشعر الشخصية في الفيلم الذي عرض مؤخرا، مثيرا حالة من الذعر.

وقد أثارت طريقة ظهور الشاب المتنكر بـ "الجوكر" الشكوك، حيث اعتبرها البعض مجرد حيلة للفت الأنظار، في حين اعتقد آخرون بأنه تصوير لدعاية ما، حيث إن الشاب كان يقلد حركات الممثل، خواكين فينيكس، بطل الفيلم

وتحركت مباحث الآداب، وألقت القبض عليه لكشف أسباب تقمّص تلك الشخصية ليلًا، وبعد التحريات تم تحديد هوية صاحب قناع “الجوكر”، حيث تبين أنه مواطن من مشاهير السوشيال ميديا، وقد تم استدعاؤه للتحقيق في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية، فقد تم استدعاء الشاب وهو (إبراهيم الحبابي)، للتحقيق معه في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث برر تصرفه بأنه يحب تلك الشخصية واعتاد تقمص شكلها والتقاط الصور لنفسه.