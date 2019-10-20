أطول رحلة في العالم تقطع 19 ساعة و16 دقيقة دون توقف

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

سجلت خطوط الطيران الاسترالية "كانتاس" أطول رحلة طيران جوية بـ19 ساعة و16 دقيقة متجهة من نيويورك إلى سيدني دون توقف.

وانطلقت الرحلة عند الساعة 9.27 دقيقة مساء يوم الجمعة ووصلت إلى سيدني في الساعة الـ7.33 صباحا الأحد.

وتم تقليص عدد المسافرين على رحلة الطائرة بوينغ 787-9 لتقتصر على أغلبية من طاقم خطوط طيران "كانتاس" ليصل عدد الركاب مع الطاقم 50 شخصا.

وقطعت الطائرة رحلة مسافتها 16200 كيلومت دون التزود بالوقود، وهو إنجاز لم يسبق لأي طائرة تحقيقه.

وزودت الطائرة بخبراء طبيين لمراقبة أنماط نوم الركاب واستهلاك الطعام والشراب.

كما تم تزويد قائدي الطائرة وعددهم 4 بأجهزة مراقبة لتخطيط الدماغ وتتبع موجاته.