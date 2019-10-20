أغذية مهمتها تخليصك من الدهون

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عرض موقع هيلث مجموعة من الأغذية التي أشار إلى دورها الكبير في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، وجاءت على الشكل التالي:

زيت الزيتون: هو من أحسن الزيوت و أفضلها للصحة العامة. يساعد زيت الزيتون على التوازن الهرموني و ينشط جهاز المناعة ويقلل نسبة الكوليسترول ولكن يجب ألا يستخدم فى الطهي لأن تسخين زيت الزيتون يغير من مكوناته.

اللوز: الفواكه المجففة و اللوز تحتوي على البروتين و الألياف و الكالسيوم ، كما أنها تمد الجسم بالطاقة التى يحتاجها. وهى أيضا تحفز حرق الدهون و تحافظ على نسبة السكر فى الدم ، و تحتوي على نسبة كبيرة من الأوميجا 3 ، وتحمي الجسم من السمنة.

البروكلي: غذاء مثالي لتقليل الوزن يحتوى على الألياف وفيتامين سي وهو ايضا غني بالكالسيوم ، مما يعمل على تقليل امتصاص الدهون في الأمعاء. كما يحسن عملية الهضم و يقوى جهاز المناعة.



الفراولة: تحتوي على كمية كبيرة من الماء و الألياف ، كما إنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة مما يجعلها من أفضل أنواع الفواكه ، برغم ذلك فإنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة. كما تساعد على سيولة الدم وتحافظ على نسبة الصوديوم وتقلل من امتصاص السكر و الدهون.