تفاصيل طلاق الفنانة الكويتية غدير السبتي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي خبر طلاقها من زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، بعد زواج دام عاماً ونصف العام.

ونشرت الفنانة صورة تجمعها بزوجها السابق المخرج أحمد الفردان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، حيث أرفقتها بتعليق: «القرار الي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لاتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة واحدة…. أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينه معزة واحترام الله يوفقنا بحياتنا والاختلاف لا يصنع العداوة لأن إحنا ناس مثقفة وواعية للحياة».

يذكر أن آخر عمل فني لغدير السبتي، هو مسلسل «الديرفة»، الذي تم عرضه في رمضان الماضي.