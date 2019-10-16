جنيفر أنستون تفتتح حسابها على "أنستجرام" بـ "سيلفي" مع أبطال Friends

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انضمت نجمة هوليوود جنيفر أنيستون، أخيرا، إلى موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وافتتحت حسابها بصورة "سيلفي" التقطتها مع أبطال مسلسل Friends الشهير.

وعلقت أنسيتون على الصورة قائلة: "والآن نحن أصدقاء على انستجرام أيضًا".

وحظيت الصورة الأولى لجنيفر، خلال الساعات الأولى لنشرها، بأكثر من 4.5 مليون إعجاب، بينما تابع حسابها الرسمى أكثر من 2.3 مليون شخص.

وكتبت أنيستون، البالغة من العمر 50 عامًا، "أصدقائي يطلقون علي جين".

وقامت انيستون بمتابعة 100 شخص، منهم النجمة نيكول كيدمان، و ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، و آدم ساندلر.