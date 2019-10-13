تقدّم ورقة فارغة في الامتحان وتطلب تسخينها لحل لغزها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حصلت طالبة السنة الأولى في تاريخ النينجا إيمي هاغا، على العلامة النهائية، بعدما سلّمت ورقة فارغة لأستاذها في الجامعة الذي كان قد طلب منهم كتابة مقال بحثي.

وفي التفاصيل، فقد اكتشف الأستاذ في جامعة "مي" اليابانية أنّ إيمي قد كتبت مقالها بالكامل بواسطة الحبر السري غير المرئي، وهي تقنية "أبوريداشي" الخاصة بمقاتلي النينجا، الّذين كانوا مشهورين بعملياتهم السرية.

وقالت هاغا لصحافيين يابانيين: "عندما قال الأستاذ إنه سيعطي درجة عالية للإبداع، قرّرت أن أجعل مقالي يتميّز عن الآخرين. ولقد فكرت كثيراً حتّى خطرت على بالي تقنية أبوريداشي".

وللتأكّد من أنّ أستاذها لن يفوت النص السري، تركت هاغا في نهاية المقال ملاحظة طلبت منه فيها "تسخين الورقة". وعندما ظهر النص، أعطى الأستاذ على الفور العلامة الكاملة، رغم إعترافه بأنّه لم يقرأه حتى نهايته في حال أرادت وسائل الإعلام أن تلتقط صورة.