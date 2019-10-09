بالصور.. علاقة هنا الزاهد بالراحل طلعت زكريا

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة تجمعها بالفنان الراحل طلعت زكريا الذي وافته المنية أمس، وكتبت "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع حبيبي وسندي وأبويا، عايزة أقولك إنك هتدخل الجنة عشان ربيت 3 بنات كأنك أبوهم وأكتر، أنا معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك".

وتابعت هنا معلقة على الصورة التي نشرتها قائلة "كنت دايما بتقولي إني هبقى حاجه كبيرة وبتشجعني، وكنت بتعيط من الفرحة يوم تخرجي، أنا عمري ما حسيت إنك مش أبويا اللي مخلفني، مش مصدقة إني مش هشوفك تاني، نفسي ترجع عشان أقولك إحنا قد إيه بنحبك، هتوحشني يا أحن إنسان في الدنيا".

العلاقة التي جمعت بين الفنانة المصرية هنا الزاهد، وآل طلعت زكريا لم تكن حديثة العهد حيث مجال التمثيل، فهناك علاقة أسرية تربط العائلتين حيث كانت والدة هنا الزاهد هي الزوجة الثانية للفنان الراحل طلعت زكريا، بعد زوجته الأولى والدة نجليه، حيث تم اعلان انفصال الراحل عن زوجته شيرين المنزلاوي "والدة هنا الزاهد"، في هدوء شديد، ووقع الطلاق في حضور عدد من أفراد العائلة، بعد زواج استمر لأكثر من 13 عاماً.

وكانت الزاهد قد قالت في إحدى حواراتها التليفزيونية، إنها وشقيقتها فرح عاشا مع الفنان الراحل باعتباره والدهما، كما أنها كانت تناديه "بابا"، لأنه رباها مع أبنائه.

وكانت أسرة الراحل قد تواجدت بأكملها خلال حفل زفاف هنا الزاهد وزجها الفنان أحمد فهمي الذي أقيم في احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة الشهر الماضي.

يذكر أن الموت غيّب الفنان طلعت زكريا، أمس، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لكنه فارق الحياة بعد ساعات من دخوله المستشفى.

وفاة الفنان المصري طلعت زكريا