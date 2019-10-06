بالفيديو.. أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة في الشارقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن مناطق متفرقة في الشارقة منها الفاية والذيد والمليحة شهدت أمطارا اليوم، تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.