بالفيديو.. أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة في الشارقة

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن مناطق متفرقة في الشارقة منها الفاية والذيد والمليحة شهدت أمطارا اليوم، تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

 

 

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