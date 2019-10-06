بالفيديو.. أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة في الشارقة

أمطار غزيرة على مليحة #الشارقة— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) October 6, 2019
#المركز_الوطني_للأرصاد
#أمطار_الخير
#هواة_الطقس
#أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/qMtjfi1sxr
ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن مناطق متفرقة في الشارقة منها الفاية والذيد والمليحة شهدت أمطارا اليوم، تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.
أمطار غزيرة على مليحة #الشارقة— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) October 6, 2019
#المركز_الوطني_للأرصاد
#أمطار_الخير
#هواة_الطقس
#أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/LUuQoD7MtE