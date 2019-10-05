إذا كنت تعاني الاكتئاب.. راجع علاقتك بالفيس بوك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خلصت دراسة جديدة شملت الآلاف من مستخدمي فيس بوك الشباب إلى أن الاستغناء عن شبكة التواصل الاجتماعي يجعل الناس أقل اكتئاباً وأكثر إنتاجية وأفضل تعاملاً مع المال.

وقارن الباحثون بين أنشطة أكثر من 1750 طالباً من الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة في عام 2017، ممن ابتعدوا عن فيسبوك لمدة أسبوع أو ظلوا على منصة التواصل الاجتماعي.

ونشرت الدراسة – التي تحمل عنوان "الآثار الاقتصادية لفيسبوك" – في مجلة الاقتصاد التجريبي Experimental Economics.

كما وجد الفريق أن الابتعاد عن الشبكة الاجتماعية تسبب في استهلاك الناس لأخبار أقل عموماً، لكنه أيضاً قلل من وعيهم بالأخبار المزيفة وغير السائدة.

ودرس الخبير الاقتصادي، روبرتو موسكيرا Roberto Mosquera، من جامعة Universidad de las Américas في الإكوادور وزملاؤه 1765 طالباً يستخدمون فيس بوك في جامعة Texas A&M الأميركية.