هزاع المنصوري: فخور بتحدثي العربية من الفضاء.. وأتشوق للعودة إلى بلادي لنقل تجربتي

المصدر: ديما منصور - دبي

وصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى مطار كارغندة بعد اتمامه فحوصاته الطبية، مساء اليوم، وعقد بعدها أول مؤتمر صحافي له بعد عودته من رحلته من الفضاء إلى الأرض.

واتشح هزاع المنصوري ورواد الفضاء الآخرين، خلال المؤتمر، بلباس كازاخي تقليدي في تقليد روسي معتمد بعد المهمات الفضائية .

وبدأ المنصوري حديثه قائلا إنه يشعر بالفخر الكبير لأنه يمثل بلده الإمارات والوطن العربي ككل، مشيرا إلى أنه اكتسب الكثير من المعارف خلال هذه التجربة، وأنه متشوق للعودة إلى بلاده ومشاركة هذه المعرفة التي اكتسبتها من خلال هذه الرحلة.

وعند سؤاله عن شعوره وهو يرى الأرض عند الوصول لنقطة الهبوط، قال المنصوري: "في الحقيقة شعرت بشيئ لا استطيع التعبير عنه ولا أن أصفه بالكامل، كان شيئا يحبس الأنفاس. وكان الهبوط سلسا، حيث جرت الأمور كما تدربنا عليها".

وأوضح المنصوري أن المهمة أضافت له الكثير وأن مجرد وصوله للمحطة وتحدثه اللغة العربية من هناك هو فخر واعتزاز.

وعن خططه المستقبلية قال المنصوري: "بمجرد وصولي إلى الأرض فكرت بأنني سأعود مرة أخرى إلى الفضاء لأكون من ضمن الفريق الدولي هناك".

من جانبه أكد مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء سالم المري، قبل المؤتمر الصحافي، أن هزاع المنصوري بصحة ممتازة بحسب الفريق الطبي الذي فحصه بعد وقت قليل من وصوله إلى الأرض بعد ثمانية أيام قضاها على متن محطة الفضاء الدولية. كما أكد المري أن معنويات هزاع مرتفعة للغاية ويتطلع إلى العودة إلى أرض الوطن قريباً، مشيرا إلى أنه سيتمكن من العودة عقب الإنتهاء من إجراء الاختبارات المطلوبة.