الإمارات_في_الفضاء يتصدر "تويتر".. ومغردون "لا مُستحيل في دار زايد"

المصدر: هيا بجبوج - دبي

انطلقت اليوم صباحاً، رحلة العودة لأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحاً، ووصل إلى الأرض في كازاخستان عن الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.

وتصدر وسم #الامارات_في_الفضاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبّر آلاف المغردين عن فخرهم واعتزازهم بأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، وجاء في إحدى التغريدات "لحظة دخول هزاع المنصوري محطة الفضاء الدولية .. لحظة تاريخية لهذا الوطن الجميل .. حفظك الله يا فخر الإمارات".

وقال آخر: "شكراً يا فخر الامارات على هالانجاز".. "يوم تاريخي مميز في دولتنا الغالية ووطننا العربي، هزاع المنصوري وموعد مع كتابة أحرف من نور في فضاء الكون برحلته إلى محطة الفضاء الدولية.. اللهم احفظه ووفقه في مهمته".

وجاء في تغريدة أخرى: "فعلوها عيال زايد.. شعور فخر واعتزاز بوصول هزاع المنصوري كأول رائد فضاء إماراتي وعربي بوصوله إلى محطة الفضاء الدولية".

من جهة أخرى، أكد مغردون أن الإنجاز الذي قام به هزاع المنصوري هو نجاح للإمارات والوطن العربي ككل، حيث قال أحد المغردين: "اليوم الذي نرى فيه النجاح الاماراتي.. يتحول الى فخر للعرب كلهم.. مبروك للامارات وللعرب".

وجاء في تغريدة أخرى: "لا مُستحيل في دار زايد وليس في حدود الأرض فقط بل على اتساع الفضاء".."نحقق حلم نهضة الإمارات، تحقق حلم طلما راود قلب ابونا زايد الله يرحمه.. بسواعد أبنائه.. إمارات الفخر والعز".



وكان هزاع المنصوري، انطلق إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضي على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15»، في لحظة تاريخية، وبعد قضاء ثمانية أيام على متن المحطة، عاد المنصوري إلى الأرض، اليوم، بعد مشاركته في العديد من التجارب العلمية (16 تجربة)، والتقاطه العديد من الصور الجوية للأرض، ومقاطع الفيديو.