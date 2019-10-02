أطعمة خفيفة تمدُّ الجسم بالطاقة طوال اليوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يؤثر الطعام والنوم في طاقة الجسم، حيث تلعب ساعات النوم التي حصلنا عليها في الليلة السابقة دوراً مهماً في الشعور بالتعب من عدمه، كما يمد الغذاء الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالوظائف الحيوية.

وللحفاظ على مستويات السكر في الدم والطاقة بالتساوي خلال اليوم، يفضل تناول وجبة خفيفة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

وفي ما يلي نظرة على بعض أطعمة الطاقة السريعة:

الكافيين: متمثلاً في القهوة أو الشاي بالصباح، فهو لا يعزز تحفيز الجهاز العصبي المركزي ما يؤدي إلى تعزيز وظائف المخ فحسب، لكنه أيضاً مصدر رئيس لمضادات الأكسدة، وقد يعزز - بشكل محتمل - خفض الإصابة بالنوع الثاني من السكري ومرض الكبد.

أوراق النعناع: تقول دورية الجمعية الدولية للتغذية الرياضية إن النعناع يزيد القدرة على التنفس وتركيز الأوكسجين في المخ، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطاقة، وبالتالي هو طعام تحفيزي ممتاز في وسط النهار، لاجتياز فترة ما بعد الظهر.

الزنجبيل: يقال إن الزنجبيل يقلل الشعور بالتعب بتحسين الدورة الدموية ومستويات السكر في الدم. وقد يساعد هذا الطعام العطري، أيضاً مرضى الصداع النصفي، الذي يمكن مقارنته حتى بعقار سوماتريبتان، لكن له آثار جانبية قليلة.

كما أن إضافة أطعمة معينة للنظام الغذائي على أساس منتظم، يمكن أن تزيد طاقة المرء الكلية على المدى البعيد، وفي ما يلي بعض الأطعمة المعززة للطاقة على المدى البعيد:

الكينوا: أكثر الحبوب الغنية بالبروتين، كما أنها بروتين كامل حيث تحتوي على كل الأحماض الأمينية التسعة الأساسية التي يحتاجها الجسم، فتحتوي الكينوا على الحديد بين أشياء أخرى يمكن أن تساعد في تعزيز وظائف المخ، نظراً لأن المخ يأخذ نحو 20% من أوكسجين الدم في جسمنا، وتحتوي أيضاً على الريبوفلافين (فيتامين بي 2)، الذي يحسن استقلاب الطاقة داخل المخ والخلايا العضلية، وبالتالي يساعد في خلق إنتاج طاقة ملائم في الخلايا.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على الكافيين، وكذلك ثيوبرومين، اللذين يساعدان في تعزيز مستويات الطاقة، وكلما كانت الشوكولاتة داكنة، قل السكر فيها، وزاد تعزيزها المحتمل للطاقة.

التوت: هو مصدر ممتاز للميلاتونين (هرمون النوم الطبيعي)، الذي يمكن أن يساعد في الحصول على ليلة نوم هنيئة، لإبقاء المرء منتعشاً طوال النهار.

الفواكه الجافة: مصدر ممتاز للطاقة السريعة، وتحتوي على الكثير من المغذيات الأساسية، بما في ذلك فيتامين «أيه» و«بي 6» و«سي» و«دي».