وفاة 8 أشخاص في حادث بليغ على شارع محمد بن زايد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن وقوع حادث بليغ فجر اليوم أسفر عن وفاة 8 أفراد و6 إصابات بليغيه.

وقع الحادث نتيجة اصطدام باص صغير (14 راكبا) مع شاحنة، على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة قبل مردف سيتي سنتر.

واكد المدير التنفيذي خليفة بن دراي الذي انتقل الى موقع الحادث فور علمه، ان فرق الإسعاف وفريق إدارة الازمات والكوارث هرعت الى مكان الحادث حيث تم التعامل بالسرعة المطلوبة في نقل الحالات البليغة الى مركز الإصابات والحوادث في مستشفى راشد.

وأعرب بن دراي عن اسفه الشديد لوقوع مثل هذه الحوادث، ودعا جميع السائقين ومستخدمي الطرق الى اخذ الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السير والمرور وتجنب السرعة وعدم الانشغال اثناء القيادة، كما ابلغ بن دراي تعازيه لذوي واسر المتوفين سائلا المولى ان يتغمدهم بواسع رحمته، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.