الصحة الأميركية: السجائر الالكترونية تقتل 12 وتصيب 800 بأمراض رئوية حتى الآن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعلنت السلطات الصحية الأميركية تسجيل ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب السجائر الالكترونية الى 12 والمصابين بأمراض في الرئةالى أكثر من 800 حالة إصابة مثبتة أو محتملة.

والسجائر الإلكترونية مسؤولة عن إصابات كثيرة منتشرة بالولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، وفق مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها.

وجاء في الحصيلة الأخيرة الصادرة عن هذه المراكز أن 12 شخصاً توفوا في 10 ولايات أميركية.

كما أشارت السلطات إلى 805 حالات مؤكدة أو مرجحة لمرضى يعانون من مشاكل رئوية مرتبطة باستهلاك سجائر إلكترونية في 46 ولاية ومنطقة أميركية.

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وتؤكد السلطات الصحية الفدرالية أن كل الأشخاص المصابين استخدموا سجائر إلكترونية، لكنها لم تتمكن بعد من تحديد أسباب هذه المشاكل الرئوية.

كذلك لم تسمح التحقيقات بعد بمعرفة الماركة المعنية أو المنتج المحدد.

إلا أن التحقيقات الأولية في بعض الولايات تشير إلى أن غالبية عبوات السجائر الإلكترونية المستخدمة كانت تحوي مادة "تي اتش سي" المنشط الرئيسي في القنب.

ويتم شراء هذه العبوات في غالب الحالات من تجار في الشارع أو عبر الإنترنت إذ أن القنب غير مشروع في جزء من الولايات المتحدة.