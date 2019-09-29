"النسكافية" أضراره كارثية عند الاستيقاظ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة أميركية حديثة أن تناول النسكافيه عند الاستيقاظظ أمر خطير ، خاصة للذين يتبعون حمية غذائية، لأنه يحتوي على عدد ضخم من السعرات الحرارية والسكريات.

واعتبرت الدراسة أن شرب النسكافيه يسبب أضرارا بما يحتويه من حليب دسم ومخفوقات الكريم والشوكولاتة والمحليات الأخرى.

وقالت اختصاصية التغذية، ليندي كوهان المشاركة في الدراسة: إن"أكبر خطأ يرتكبه الناس مع النسكافية هو طلب كوب نسكافية سادة كبير الحجم أو شرب أكواب متعددة على الريق".

أضافت: "مع النسكافية الصباحية، يجب عليك التفكير في كمية الحليب التي تضيفها إلى كوبك وكم الكريم والإضافات المختلفة".

وتوصي ليندي بتناول كميات أصغر من النسكافية وعدم إضافة الكثير من المحليات والإضافات، فالامتناع عن ذلك سوف يساعدك على خسارة 4.5 كيلوجرام أو عشرة بوندات خلال العام".

وأوضحت ليندي أن "النسكافية الصغيرة التي تحتوي على حليب كامل الدسم تحتوي على نفس القدر من السعرات الحرارية كقطعة من الخبز، في حين أن النسكافية المتراكمة مع حليب كامل الدسم يعادل تناول شطيرة من السعرات الحرارية. إن أسهل طريقة للحصول على صحة أكثر ومنع التعرض لوعكات معوية هو بخفض السكريات لمنع أولا، الاضطرابات المعوية وثانيا،عسر الهضم والانتفاخ وثالثا، السمنة".