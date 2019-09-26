اختراع ثوري يختصر مدة السفر بين مناطق العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يطور مهندسو طيران بريطانيون محركاً قوياً يفوق بسرعته الضوء، ليختصر مدة السفر بين مناطق العالم بشكل كبير، وفقاً لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وسيقلص المحرك مدة السفر بين سيدني ولندن إلى 4 ساعات، فيما لن يتجاوز التنقل بين لندن ونيويورك ساعة واحدة فقط..

ويتيح المحرك الذي أطلق عليه الاسم المختصر "SABRE"، الوصول إلى سرعة 5.4 ماش أي 6400 كيلومتر في الساعة الواحدة، وهو أمر يبدو بمثابة خيال في الوقت الحالي.

ويقول الخبراء إن الطائرة التي ستقطع هذه الرحلات في مدة قياسية، ستكون قادرة على تجاوز سرعة الصوت بـ5 أو 6 مرات.

ونقلت تقارير تقنية أن المحرك الهجين، الذي يعتمد على الأوكسجين والهيدروجين، سيكون أرخص من المحرك المستخدم حالياً، ومن المرجح أن يتيح للطائرات أن تحلق في الفضاء.

وتقول الشركة المشرفة على المشروع "رياكشن إنجينز"، إن هذا المحرك سيحدث ثورة حقيقية في مجالي الطيران والفضاء.

ويراهن العلماء على هذا المحرك من أجل تطوير ما يعرف بـ"طائرات الفضاء"، وهي مركبات يمكن أن تحلق كطائرة في الغلاف الجوي في الأرض، لكنها تستطيع أيضاً أن تتحرك في فراغ الفضاء، أي أنها ستكون قادرة على الإقلاع بشكل أفقي، ثم ستتحول إلى ما يشبه الصاروخ.