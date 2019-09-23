لأول مرة في السينما المصرية ايرادات "الفيل الأزرق 2" تكسر الـ100 مليون جنيه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حصد الفيلم المصري "الفيل الأزرق 2" بعد نحو شهرين فقط من عرضه في دور السينما 100 مليون جنيه أي ما يعادل نحو 6 ملايين دولار.

وبهذا فهو الفيلم المصري الأول في تاريخ السينما المصرية الذي كسرت إيراداته الـ100 مليون جنيه مصري.

وفيلم "الفيل الأزرق 2" هو الجزء الثاني للفيلم المأخوذ عن رواية للكاتب المصري أحمد مراد.

ويضم "الفيل الأزرق 2" نخبة من نجوم الفن حيث جمع كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا وإياد نصار، وهو من إخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، والذي بدأ عرضه في الخامس والعشرين من يوليو الماضي بجميع دور السينما المصرية، وبعض الدور العربية.