"معذب الطفلة" يتصدر "تويتر" ويعتذر.. ومغردون: "مثل هؤلاء مكانهم غرف الإعدام"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم "معذب الطفلة" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على خلفية انتشار مقطع فيديو لرجل يقوم بـ"تعذيب طفلته" مثيرا بذلك ضجة كبيرة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يظهر بعد ذلك بمقطع فيديو آخر يعتذر فيه، ويبرر فعلته بحالته النفسية السيئة.

وأثار مقطع الفيديو للأب الذي يعنف طفلته، البالغة من العمر 3 سنوات، سخط الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم فنانون واعلاميون عبروا عن غضبهم من هذا التصرف الذي وصفوه بـ "الوحشي"، مطالبين بإلقاء القبض على الرجل ومحاسبته على فعلته تلك.

فقالت إحدى المغردات: "يجب أن يعاقب بأشد العقوبات لأن هذا الخبيث واضح انه متعود على ضرب عياله من زمان لا وينشر صورهم في حساباته .. اللهم عليك به".

وقالت أخرى: "يضرب أولاده ويقوم بتصوريهم وبينشر الصور بحسابه! كمية المرض والاجرام لا أستطيع استيعابها"

وعبر مغردون عن تعاطفهم وحزنهم الكبير على الطفلة، فقالت إحدى المغردات: " لا بأس ياصغيرتي العالم بأكمله يعتذر لقلبك الصغير نعتذر منك ياصغيرتي،كسرتنا نظرات الاستنجاد حسبنا الله ونعم الوكيل".

كما نبه بعض المغردين إلى أن ظاهرة تعنيف الأطفال هي ظاهرة قديمة ولا تزال موجودة، مطالبين بإنزال أقسى أنواع العقوبات بوالد الطفلة حتى يكون عبرة لغيره. فقال أحد المغردين: " تعنيف الأطفال جسدياً أو لفظياً ، ظاهرة كانت ولا تزال مُستمرّة في المُجتمعات العربيّة ، ويتسبّب بأذى دائم للطّفل أو الوفاة في بعض الأحيان .. لا شكّ بأنّ المُعنّف يُعتبر شخص مُعتل نفسياً ، يستحق أقسى أنواع العُقوبات لردع غيره عن القيام بمثل هذا الجُرم ."

ومن الفنانين الذين شاركوا في الحملة ضد والد الطفلة، الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، التي كتبت في حسابها على "تويتر" :قلبي ما تحمّل وعقلي ما استوعب أب يضرب طفله بعمر السنة لأن ما عم يوقف ويمشي... أكيد الأب بحاجة لمعالجة نفسية وعقلية وروحية... الله يسامحك ويحمي إبنك من عنفك.... ما قدرت انشر الفيديو لأن برفض يبقى أرشيف عندي... بطلب من السلطات بالدولة الموجود فيا الطفل التدخل فورًا لإنقاذو...".

قلبي ما تحمّل وعقلي ما استوعب أب يضرب طفله بعمر السنة لأن ما عم يوقف ويمشي... أكيد الأب بحاجة لمعالجة نفسية وعقلية وروحية...

الله يسامحك ويحمي إبنك من عنفك.... ما قدرت انشر الفيديو لأن برفض يبقى أرشيف عندي... بطلب من السلطات بالدولة الموجود فيا الطفل التدخل فورًا لإنقاذو... pic.twitter.com/v1AvLiY0Fz — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) September 21, 2019

من جهته كشف الأمن العام، في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، قائلا: "شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لقيامه بتعذيب طفلته البالغة (٣) أعوام من العمر، وتوفر الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

من جانب آخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر قالوا إنه يظهر الأب وهو يقدم اعتذاره ومبررا ما فعله بأنه كان يمر بحالة نفسية صعبة، لافتا إلى أن الحادثة قديمة.

إلا أن تبرير الأب لم يلق أي صدى عند المتابعين الذين لم يجدوا تبريره منطقيا، فقالت إحدى المغردات: "حتي لو شرح يجب محاسبته هذا ليس انسان بدوون قلب ولا رحمة".

وقال آخر: "مو منطق ابد تبرير الجريمه اللي عملها بسبب ازمه نفسيه ثم بعدها يقول مهتم باربعه وامهم تاركتهم ! اذا انت مو قد المسؤوليه ليه تجيبهم اصلا ! بعدين ازمتك النفسيه مستحيل تكون سبب في انك تعنف بنتك اللي من لحمك ودمك !

كلامه مو منطقي".