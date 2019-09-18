فتاة تهدّد بقتل 400 شخص لسبب غريب جداً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أوقفت الشرطة الأميركية فتاة هدّدت بإطلاق النار على الجميع في مدرستها السابقة وقتلهم بـ"متعة ومرح"، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

ونقلت الشبكة عن الشرطة قولها إنّ الفتاة، التي تدعى أليكسيس ويلسون (18 عاماً)، أبلغت زملاءها بأنها "ستطلق النار على 400 شخص من أجل المتعة والمرح"،

وعرضت عليهم مشاهد شريط فيديو تظهر فيها مهارتها وهي تطلق النار بشكل عشوائي من بندقية آلية اشترتها حديثاً.

وبعد تفتيش منزل الفتاة، عثرت الشرطة على بندقية هجومية من طراز "كلاشينكوف" وستة مخازن ذخيرة لها.

واكتشفت الشرطة أثناء التحقيق أن والدة الفتاة كانت تعلم أن ابنتها كانت تمتلك أسلحة، لكنها لم تُعِرْ ذلك أي أهمية.

كما تبيّن أن الفتاة طُردت من المدرسة، التي هددت بارتكاب مجزرة فيها، بسبب مشاركتها في حوادث عنف عدة.