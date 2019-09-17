بشرط واحد بسيط ..27 ألف دولار لمن يعيش في هذه المدينة الاوروبية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



أعلنت منطقة موليز بإيطاليا، وهي منطقة خلابة في شرق روما ، أنها ستدفع أكثر من 27 ألف دولار للانتقال إلى إحدى قراها الـ106 التي تعاني من قلّة السكان.

وسيحصل أي شخص يقبل بهذا العرض على 700 يورو شهرياً (حوالي 770 دولاراً) لمدة 3 أعوام لمساعدة السكان الجدد على الاستقرار في المنطقة التي تُعرف بمساحاتها الخضراء، وبساتين الزيتون فيها.

ولكن، يتعيّن على الشخص الالتزام ببدء عمل تجاري صغير من أجل المساهمة في الاقتصاد المحلي.

وقال العضو في المجلس الإقليمي، أنتونيو تيديشي، الذي وصل إلى هذه الفكرة: "أريد أن تشهد منطقتي نهضةً، لتجنب تحول قراها الأصيلة إلى مدن أشباح"

ويتم تشجيع الشباب، والأزواج الذين لديهم أطفال، على التقديم لهذا المخطط الذي سيُطلق رسمياً بتاريخ 16 سبتمبر.

وأضاف تيديشي أنه سيكون للسكان الجدد الحرية في بدء أي عمل تجاري يرغبون به للحصول على دعمهم المالي، مثل افتتاح نُزُل صغير، أو مطعم، أو حانة، أو مكتبة، أو مزرعة ريفية صغيرة

وغادر آلاف الأشخاص منطقة موليز في الأعوام الأخيرة، وتنص الإحصاءات الرسمية أن عدد الأشخاص الذين سكنوا فيها، انخفض بمقدار 9 آلاف شخص منذ عام 2014، ما قلل عدد سكان.