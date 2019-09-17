بالصور.. "عريس مصر" ينهال بألفاظ خارجة على مُتابِعة

المصدر: مروة سليم - دبي

نشر الفنان المصري أحمد فهمي تعليقات أثارت حفيظة بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي جاءت أثناء رده على انتقاد لاذع وجهه بعض متابعين شقيق الفنان المصري اثر نشر الأخير صورة جمعته بزوجته وبناته مع شقيقه أحمد وزوجته هنا الزاهد أثناء حفل زفافهما.

وقال الفنان أحمد فهمي "أنا مش لاقى (...) اللي شاتمة كاميليا وناعومي، واستطرد في الحديث الذي نشره رداً على تعليق منها قالت وصفت فيه شعر بنت أخيه أنه "سلك مواعين".

من جانبه عبر الفنان كريم فهمي شقيق الفنان أحمد فهمي عن استياءه بعد نشر الصورة التي باتت محل جدل حيث تلقى عدد من التعليقات التي سخر خلالها بعض متابعيه من وضعه لصور تعبيرية "إيموجي" على أوجه بناته.

فجاءت التعليقات بين "أنت مخبي وشهم ليه"، و"إيه لازمة القلوب دي ما حد عنده بنات"، وغيرها من التعليقات الساخرة، لينشر بعد ذلك كريم صورة أخرى تجمعه ببناته كاميليا وناعومي، معلقاً عليها "أحلى وأغلى حاجة في حياتي.. ملحوظة: السوشيال ميديا بقت مستنقع واكتشفت إن فيه ناس كتير أوي محتاجة تربية للأسف.. وده اللي شفتوا من بعض الكومنتات في الصورة اللي فاتت".



يذكر أن صورة كريم فهمي مع بناته كانت أثناء حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي على النجمة هنا الزاهد، الذي أقيم منذ أيام في احدى فنادق القاهرة، وسط حضور عدد كبير جداً من نجوم الفن والإعلام، واجتاحت صور حفل الزفاف مواقع التواصل الإجتماعي وربما كان هذا هو السبب وراء اطلاق لقب "عريس مصر" على الفنان أحمد فهمي، بينما أطلق على زوجته الفنانة هنا الزاهد "عروس مصر" أيضاً.