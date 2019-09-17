بالفيديو.. "شرطة أبوظبي" تحث السائقين على استخدام المسار الأيمن عند القيادة ببطء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حثت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة درب السلامة على إستخدام المسار الأيمن من الطريق في حال قيادتهم بسرعات بطيئة حتى لا تعرقل المركبات التي تسير بالسرعة المحددة على الطريق و إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى.

ونفذت مديرية المرور و الدوريات بشرطة أبوظبي (نحو 62 محاضرة مرورية للموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية بأبوظبي و السائقين بالشركات الخاصة) ، ضمن خطة التوعية الاستباقية للحد من السلوكيات المرورية التي تتسبب في الازدحامات و الحوادث المرورية، وفي إطار خطة التوعية للربع الثالث من العام الجاري "الطريق لك و لغيرك".

وأشارت إلى الخطورة الناتجة عن القيادة بسرعات بطيئة على المسار الأيسر (مسار التجاوز) أو المسار الأوسط مما يسبب إرباك في الحركة المرورية و عرقلة للمركبات التي تسير بسرعة الطريق مما قد ينتج عنه حوادث مرورية جسيمة و خصوصاً على الطرق السريعة.

و دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإفساح الطريق وعدم عرقلة حركة السير و المرور، وشددت على تطبيق المادة (84) للمخالفين "عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى و مخالفتها 400 درهم ".