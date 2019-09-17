يسرق مالك من أول نظرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقت الشرطة اليابانية القبض على موظف في أحد المراكز التجارية بعد قيامه بمحاولة شراء حقائب بقيمة 2600 دولار عبر الإنترنت "أون لاين" باستخدام معلومات مسروقة لبطاقة ائتمان بنكية، ووجدت الشرطة أن الرجل سبق له سرقة معلومات أكثر من 1300 بطاقة.

وبعكس ما قد نعتقد فالرجل، "يوسوكي تانيجوتشي" 34 عاماً، لا يعتمد على تقنيات برمجية عالية لسرقة معلومات هذه البطاقات عبر "التهكير" أو سرقة كلمات السر، بل إن طريقته أبسط من ذلك بكثير وبنفس الوقت تعتمد على موهبة نادرة الوجود، وهو ما جعل قضيته تنال اهتماماً من مختلف وسائل الإعلام.

يعمل الرجل الياباني في مركز تجاري "Koto Mall" كبائع، بحسب موقع "الهندسة الممتعة"، وبالتالي فهو يرى يومياً مئات الزبائن وهم يدفعون من خلال بطاقاتهم وهو هنا يكفيه النظر إلى البطاقة حتى يحفظ كافة أرقامها.

ووجدت الشرطة في منزله دفتراً عليه أرقام لـ 1300 بطاقة بنكية، حيث إن الرجل على ما يبدو كان يدون على الدفتر عند عودته من العمل أرقام البطاقات التي حفظها في عقله.

تسمى هذه الظاهرة "الذاكرة الفوتوغرافية" ويمكن لمن يتمتع بها أن يحفظ ما يراه بأدق التفاصيل، وهنا كان تانيجوتشي يحفظ رقم البطاقة المؤلف من 16 خانة بالإضافة لتاريخ انتهاء الصلاحية والاسم والرقم الثلاثي.

ولكن موقع "الهندسة الممتعة" يقول إن تسمية هذه الظاهرة بالذاكرة الفوتغرافية تنقصها الدقة والأفضل تسميتها بالقدرة على استحضار الصور، ويشكو الناس بشكل عام من عدم القدرة على تذكر التفاصيل بالدقة الكافية، ولكن بعض الناس يولدون وهم يتمتعون بهذه الموهبة وبقدرتهم على تذكر ما يرونه بدقة كبيرة وفي حالة تانيجوتشي فهو قادر على تذكر تفاصيل البطاقات التي ربما يراها للحظات قليلة.