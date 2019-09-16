جرانديس للاستثمار ترسي عقد مشروع بناء مركز باراكير لطب العيون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

منحت شركة جرانديس للاستثمار عقد تنفيذ الأعمال الرئيسية لبناء مركز باراكير لطب العيون، إلى شركة الامارات المساندة مالتورو. وتعد جرانديس للاستثمار الشركة المالكة للمشروع.

ويعتبر مركز باراكير ضمن كبرى العيادات المتخصصة في طب العيون في العالم، ويقع مركزه الرئيسي في برشلونة في اسبانيا. وأجرى المركز في عام 2018 حوالي 150,000 استشارة طبية نتج عنها 16,000 عملية جراحية ومعالجة بالليزر. كما يضم المركز غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة نجحت في استقبال أكثر من 13,000 مريض خلال نفس العام.

وسيكون المستشفى الجديد في دولة الإمارات أول مركز تابع لباراكير في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأول في العالم خارج اسبانيا. ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء الأعمال الرئيسية في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية المواجهة لشارع الخيل في إمارة دبي.

ومنذ أن تم إطلاق المركز في عام 1941، كرس مركز باراكير لطب العيون نشاطه للأبحاث المتعلقة بأمراض العيون والوقاية منها وتشخيصها ومعالجتها ومراقبتها، حيث يوفر عناية متخصصة في العيون شاملة لفائدة المرضى من جميع أنحاء العالم.

ويبرز مركز باراكير على الصعيد العالمي كمركز مرجعي فيما يتعلق بزرع القرنية، كما أنه أول مركز في إسبانيا لزرع الرقاقة الجديدة الثورية الخاصة بالإبصار الصناعي: أرجوس 2. يضم المركز أيضاً أول بنك للعيون في أوروبا، والذي تم تأسيسه في عام 1962.

وصرح كل من البروفيسور رافائيل إ. باراكير المدير الطبي في باراكير برشلونة والدكتورة إيلينا باراكير، قائلين: "إن المركز الجديد في دولة الإمارات يؤكد على التزامنا الكامل بمواصلة تقديم أفضل الخدمات للعناية بالعيون للمرضى من جميع أنحاء العالم. وتعد دولة الإمارات أحد أسرع الدول تطوراً في مجال الرعاية الصحية من خلال المبادرات العديدة التي تشجع على توفير أعلى المعايير المميزة في القطاع الصحي المحلي. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من رؤية الإمارات المستقبلية، وأن نسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز رئيسي للرعاية الصحية في المنطقة."

من جهته قال مدير المشاريع الصحية في شركة سكوب للاستثمار والمجموعة الدكتور سعيد الداية: "إن تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي والرفيع هو أحد الأركان الستة للأجندة الوطنية التي تتوافق مع الرؤية 2021. وتتركز استراتيجيتنا على المدى الطويل على الاستثمار في المشاريع المميزة ذات الجودة العالية التي من الممكن أن تسهم في تحقيق هذه الرؤية. ويتميز مركز باراكير لطب العيون بسمعته الموثوقة والرائدة في جميع أنحاء العالم، ونحن سعيدون بما سيؤديه هذا المركز من دور هام في استقطاب كفاءات مميزة في مجال طب العيون في دولة الإمارات لتلبية احتياجات العناية بالعيون في الدولة والمنطقة."