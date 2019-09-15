حمدان بن محمد: الإعلان عن أفضل وأسوأ 3 جهات حكومية في دبي بمجال إسعاد المتعاملين سنوياً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إنه سيتم الإعلان عن أفضل واسوأ ثلاثة جهات حكومية في دبي في مجال اسعاد المتعاملين والإعلان الأول سيكون في 18 يناير 2020، وذلك خلال تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في "تويتر"، وجاء فيها: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سنعلن مع مطلع كل عام عن أفضل واسوأ ثلاثة جهات حكومية في دبي في مجال اسعاد المتعاملين والإعلان الأول سيكون في 18 يناير 2020".

وأضاف سموه: "ملتزمون بالشفافية في الإعلان عن تلك النتائج ونتوقع من اليوم تقديم مستوى جديد في خدمة الجمهور والهدف إسعاد كل متعامل مع حكومة دبي".

وختم سموه تغريداته بالقول: "سأتابع شخصياً مدى تطوير جودة الخدمات وسهولة وسرعة تقديمها .. أنتظر الكثير من فرق العمل لتحقيق إنجازات غير مسبوقة وتعزيز ريادتنا ... على كل الجهات الحكومية في دبي أن تدرك أننا جميعاً نعمل تحت قيادة محمد بن راشد الذي لا يعترف سوى بالتميز والرقم واحد".