محمد بن راشد يعلن أفضل وأسوأ 5 مراكز خدمة حكومية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "الإخوة والأخوات ...وردني اليوم تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي .. ووعدنا بإعلان أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز .. المركز الأفضل هيئة الهوية بـ #الفجيرة .. وأسوأ مركز في الدولة #بريد_الامارات في الخان، وذلك كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وتابع صاحب السمو قائلا "وجهنا بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورا .. وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد : وجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم. ووجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة.

واختتم صاحب السمو قائلاً "تقييم الخدمات سيكون سنوياً ... ولدينا تقييم سنوي أيضاً لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم ... وتقييم سنوي للوزارت والهيئات ... وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية..لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية ... لأن تكلفة اخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير".