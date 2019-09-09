«صحة دبي» توقف الترخيص المهني لإحدى الطبيبات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت هيئة الصحة في دبي أنها أوقفت الترخيص المهني لإحدى الطبيبات في الإمارة، وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها الهيئة حول ما نُسب للطبيبة، وما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخراً حول موضوع صحة شهادتها العلمية، ومخالفتها لقوانين ممارسة الطب في الدولة.

وجاء في تغريدة على حساب الهيئة الرسمي في "تويتر": إيقاف الترخيص لإحدى الطبيبات في دبي تم لحين التحقق من صحة الشهادات العلمية من قبل شركة داتافلو، ووزارة التربية والتعليم".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أثارت، مؤخراً، قضية طبيبة تعمل في إمارة دبي دون الحصول على شهادة علمية في الطب، ما دعى هيئة الصحة بدبي للتحرك والتحقق من الموضوع.