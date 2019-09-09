إضراب يشل "الخطوط الجوية البريطانية" ويجبرها على إلغاء نحو 100% من رحلاتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" نحو مائة بالمائة من رحلاتها بسبب إضراب غير مسبوق وواسع النطاق يقوم به طياروها وسيستمر 48 ساعة، ما يؤثر على تعطيل رحلات عشرات آلاف المسافرين.

وكان اتحاد طياري الشركة قد أعلن الشهر الماضي عن تنظيم أول إضراب على الإطلاق لطياري الخطوط البريطانية في سبتمبر بسبب خلاف حول الأجور.

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية صباح الاثنين إلغاء جميع رحلاتها تقريبا بعد انطلاقإضرابالطيارين الذي سيستمر 48 ساعة، ما يؤدي إلى تعطيل خطط آلاف المسافرين، وذلك في إجراء غير مسبوق بسبب خلاف حول الأجور.

وقالت الشركة في بيان "ليس لدينا خيار آخر سوى إلغاء نحو مئة في المئة من رحلاتنا".

وكان اتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية قد أخطر الشركة الشهر الماضي بالإضراب لمدة ثلاثة أيام في سبتمبر في أول إضراب على الإطلاق لطياري الخطوط الجوية البريطانية.