سباق دراجات يفضح مزروعات سرّية للحشيش

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فضحت لقطات مصورة أثناء تغطية لطواف "فويلتا" للدراجات الهوائية في إقليم كتالونيا بإسبانيا، وجود نبات الحشيش مزروعا بسرية على سطح أحد المباني.

وأوضحت الشرطة الأسبانية أنه "أثناء قيام مصور على متن مروحية، بتصوير الأجزاء الأخيرة من المرحلة الثامنة للطواف، أظهرت كاميرا البث المباشر وجود نباتات من "القنب الهندي" الذي ينتج منه "الحشيش"، على سطح أحد المباني.

وفتحت شرطة الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد، تحقيقا بعدما انتشرت هذه اللقطات بشكل كبير على مواقع التواصل، قبل أن تصادر نحو 40 نبتة، حسبما أفادت متحدثة باسم الشرطة.

وأوضحت المتحدثة أنه لم يتم تنفيذ أي عملية توقيف خلال المداهمة، وأن الشرطة لا تزال تبحث عن زارعي هذه النباتات.

ويعد طواف "فويلتا" المقام حاليا، واحدا من أبرز 3 سباقات للدراجات الهوائية في أوروبا، مع طواف فرنسا الدولي وطواف "جيرو" الإيطالي.