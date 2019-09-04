5 لاعبين عرب بين أعظم 48 أسطورة في تاريخ الكرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) أمس، عن المرحلة الأولى من قائمة أفضل أساطير كرة القدم في العالم عبر التاريخ.

ونشر الاتحاد الدولي عبر موقعه في الإنترنت، اللاعبين من 1 إلى 48، على أن يستعرض خلال الأيام المقبلة بقية اللاعبين من 49 إلى 100.

وتضمنت قائمة المرحلة الأولى، 5 لاعبين عرب، وهم المصريان محمد أبو تريكة، ومحمود الخطيب، والجزائري رابح ماجر، والكويتي جاسم يعقوب سلطان البصارة، والسعودي ماجد عبد الله.

وجاءت قائمة الـ48 لاعبا كالتالي:

- من البرازيل: بيليه، زيكو، غاريتشا، رونالدو.

- من ألمانيا: بيكنباور، جيرد مولر، لوثار ماتياس.

- من هولندا: يوهان كرويف، ماركو فان باستن، رود جوليت أون.

- من إنجلترا: بوبي، ديفيد بيكهام، ستانلي ماثيوز.

- من الأرجنتين: دييغو مارادونا، ألفريدو ستيفانو دي ستيفانو.

- من الصين: هاو هايدونغ وسون جيهاي.

- من مصر: محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة.