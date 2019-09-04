"الأسبرين" بهذا العمر لا فائدة منه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة دولية، أجرتها مجموعة «ASPPREE» للأبحاث، أن تناول الأسبرين غير مفيد لكبار السن المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال كريستوفر ريد من جامعة موناش الأسترالية والمشارك في البحث: الأسبرين لا ينفع إطلاقاً المرضى الذين تجاوزوا السبعين من العمر، بل قد يلحق بهم الأذى، لأن تناوله يومياً، يمكن أن يؤدي إلى نزف دموي، بسبب خصائصه التي تخفض كثافة الدم.

وجاء في دراسة قدمتها المجموعة خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في باريس أن خطر النزف الدموي يشمل حتى الأصحاء الذين يتناولون الأسبرين يومياً.