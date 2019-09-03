تلد طفلتها بعد 4 أشهر من وفاتها دماغيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكن أطباء تشيكيون من الحفاظ على قلب ورئتي وكليتي سيدة حامل في الأسبوع السادس عشر ، أصيبت بنزيف حاد قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها دماغيا ابريل الماضي.

وذكرت مصادر طبية في التشيك، أمس، أن تلك المرأة الميتة دماغيا منذ ما يقرب من 4 أشهر تمكنت من إنجاب طفلة سليمة، وذلك عن طريق عملية قيصرية، وبعد الولادة، فُصلت المرأة عن أجهزة الإنعاش.

وأكد الأطباء في المستشفى الجامعي بمدينة برنو التشيكية، خلال مؤتمر صحافي، أن الطفلة ولدت في الأسبوع الـ34 من الحمل الشهر الماضي، أي بعد 117 يوما من إعلان وفاة والدتها دماغيا.

وتزن الطفلة 2,13 كيلوجرام، بحسب تصريحات رومان جال، رئيس قسم التخدير في المستشفى.